Rapid-Coach Djuricin: „Das tut mir sehr weh!“

So wenige Torchancen wie schon lange nicht erarbeitet - nur 1:1 gegen Sturm, erst zwei Punkte aus drei Spielen - bei Rapid schrillen die Alarmglocken. Trainer Goran Djuricin gestand in der Pressekofnerenz. "So wenig Chancen haben wir schon lange nicht erspielt. Das tut mir richtig weh!" Die besten Szenen der PK sehen Sie im Video oben.