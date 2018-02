JETZT: Marcel Hirscher kämpft um die Goldmedaille!

Eine Goldmedaille hat Marcel Hirscher bei diesen Olympischen Spielen in Pyeongchang aus der Kombi schon in der Tasche - packt er jetzt noch eine zweite drauf? Er liegt nach einem Superlauf (zu sehen im Video oben) nach Durchgang eins deutlich in Führung beim Olympia-Riesentorlauf. Auf Platz zwei folgt Alexis Pinturault mit 63 Hundertstel Rückstand, Dritter ist Leif Kristian Nestvold-Haugen. Seit 5:45 Uhr steigt das große Finale mit Lauf zwei. Hier sind Sie live dabei.