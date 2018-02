Monfils nur drei Games gelassen! Thiem im Finale

Für Bedene ist der Finaleinzug das bisher größte Highlight 2018. Besser als in Doha hatte er diese Saison noch nicht abgeschnitten. In seiner Karriere stand er zuvor nur in Chennai (2015) und Budapest (2017) im Endspiel. Thiem hat demgegenüber schon acht Titel auf der Habenseite. Erfolge gab es 2015 in Nizza, Umag und Gstaad, 2016 in Buenos Aires, Acapulco, Nizza und Stuttgart sowie 2017 (26. Februar) in Rio de Janeiro.