„Kind und Karriere wird einem zum Vorwurf gemacht“

Mit nur 27 Jahren wurde sie Richterin am Landesgericht in Salzburg, danach ging es für sie weiter steil bergauf: Karoline Edtstadler arbeitete als Referentin unter Wolfgang Brandstetter im Justizministerium, wurde Oberstaatsanwältin bei der Wiener Korruptionsstaatsanwaltschaft und war außerdem am europäischen Gerichtshof für Menschenrechte tätig. Obwohl die Staatssekräterin des Innenministeriums auf viele Erfolge zurückblicken kann, hat sie weder ihre Wurzeln vergessen, noch ihre Bodenständigkeit verloren. Davon durften sich Adabei-Ressortleiter Norman Schenz und Adabei-TV-Reporterin Sasa Schwarzjirg bei einem sehr sympathischen Besuch bei Karoline Edtstadler selbst überzeugen.