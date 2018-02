Strommast erschlug Pensionisten bei Waldarbeiten

Mit einer Seilwinde am Traktor sollte die Esche in die richtige Richtung fallen. Doch der Baum stürzte in die falsche Richtung und traf einen Strommast, der dieser Belastung nicht stand hielt. Der der Mast traf den 62-Jährigen, der durch einen Zeugen noch Hilfe bekam und ins Welser Spital eingeliefert wurde. Dort erlag er am Abend seinen Verletzungen.