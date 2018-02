Der Schutzengel einer Frau ist aufgetaucht

Via Facebook wurde der Schutzengel gefunden

Um Danke sagen zu können, versuchte die Klagenfurterin, die bei dem Unfall zum Glück nur Prellungen erlitten hatte, ihren Schutzengel und Ersthelfer via Facebook ausfindig zu machen. Und siehe da: Schon am Samstagvormittag meldet sich die Frau des gesuchten Helfers. „Es war ein Mann aus Lendorf. Er ist sogar ausgebildeter Notfallsanitäter“, so der Verlobte der Verunglückten, Patrick Mioschek, der selbst Feuerwehrmann ist: „Wir sind in Kontakt mit ihm.“