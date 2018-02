Flock enttäuscht: „Jetzt trink ich ein Schnapserl“

Bei den OIympischen Spielen in Sotschi belegte Janine Flock noch Rang neun. Ob sie 2022 in Peking am Start sein wird, weiß sie noch nicht. "Da muss sich im Verband einiges ändern, uns wurden in der Vorbereitung doch einige Steine in den Weg gelegt", meinte die 28-jährige Tirolerinim ORF-Interview.