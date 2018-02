Vielfalt für den Hausbau auf der „Häuslbauermesse"

Lehrlinge haben am Sonntag frei

Die von der Wirtschaftskammer präsentierte „lebende Baustelle“ im Messefoyer wurde am Samstag mit der Gleichenfeier beendet, denn die Lehrlinge haben frei. Aber die fertigen Hausteile, das nubische Gewölbe und das wunderschöne Marterl, das zugunsten „Krone–Leser helfen“ am Sonntag an den Meistbieter übergeben wird, können in Vollendung betrachtet werden. Denn Kärntens Jugend soll vermehrt für Lehrberufe begeistert werden.