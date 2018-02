Eine „schwarze“ Woche auf den Tiroler Straßen

Reuttenerin (17) starb nach Sturz in Plansee

Ein weiterer tödlicher Unfall ereignete sich in der Nacht auf Donnerstag auf der Plansee Straße im Außerfern. Ein Innsbrucker (20) verlor die Kontrolle über seinen Wagen, geriet über den Fahrbahnrand hinaus und stürzte in den eiskalten Plansee. Der Lenker sowie eine 17-Jährige auf der Rückbank konnten sich befreien. Die ebenfalls 17-jährige Lisa aus Reutte schaffte es hingegen nicht, sich aus der Eishölle zu retten. Taucher bargen die Schülerin. Verzweifelte Rettungsversuche mittels Reanimation scheiterten. Lisa starb im Krankenhaus.