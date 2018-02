Kindergartengebühr sorgt für Chaos

„Wir werden auf die Februar-Abrechnung verzichten müssen“, knirscht der Sierninger Bürgermeister Manfred Kalchmair (SPÖ). Die Erstellung der Rechnungen sorgt für Chaos. So sind neben den Gehaltsbelegen zur Kalkulation auch der Nachweis von Alimente-Zahlungen oder von eventuell bezogenen Beihilfen vorgelegt werden. „An all diese Daten zu kommen, ist nicht so einfach“, ist Kalchmair mit der neuen Verordnung und den Kosten zwischen 42 und 110 Euro unzufrieden.