Das sind die stärksten aktuellen Hot Hatches

Es ist gerade mal rund 25 Jahre her, dass Leistungsbereiche jenseits der 300 PS Supersportwagen von Lamborghini oder Ferrari vorbehalten waren. Nicht einmal Ikonen wie der BMW M3 kratzten in den 90er-Jahren an dieser Marke. Zweieinhalb Dekaden später jedoch fahren mehr als ein halbes Dutzend Fahrzeuge der Golf-Klasse mit deutlich mehr als 300 PS aus den Verkaufsräumen der Händler. Bei einem solchen Überangebot kann man schon mal den Überblick verlieren. Bringen wir also etwas Ordnung in die wilden Horden und sortieren leistungstechnisch von oben nach unten.