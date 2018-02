Ein Handy landete nach Abzocke im Bach!

Vor Wut warf er das Handy in den Bach

Dann klickte sich der Oberkärntner aus und warf in einem Anfall von Wut das Handy in den Bach: „Ich habe aber einen Rechtsanwalt eingeschaltet, denn diese Slotpark-Geschichte wird man offenbar nicht mehr los. Bitte warnen Sie andere davor; damit nicht noch mehr hereinfallen!“