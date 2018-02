Irres Finish! Bolingoli rettet Punkt für Rapid

Den Punkt rettete Rapid erst im Finish durch ein Tor von Boli Bolingoli (88.). Thorsten Röcher hatte Sturm in der ersten Hälfte vor 20.200 Zuschauern in Führung gebracht (20.). Lange hatte es nach dem ersten Sieg für die Grazer unter Neo-Trainer Heiko Vogel ausgesehen. Am Ende wurde es der erste Zähler. Rapid ist mittlerweile fünf Heimspiele sieglos, in den vergangenen acht Bundesliga-Runden gelang nur ein voller Erfolg.