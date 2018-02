Frauerl & Hunderl wieder vereint!

War das ein Winseln, ein Bellen, ein Schluchzen – was für eine Wiedersehensfreude! Hündin Xenia, die im Heim gelandet war, konnte wieder von ihrem Frauerl in die Arme geschlossen werden. Möglich machte das ein engagierter Amtstierarzt, der nicht wegschaut, ein großes Herz für Tier und Mensch hat. Und die Arche Noah als beherzte Retterin in der Not.