Natascha Kampusch feiert ihren 30. Geburtstag

Im Kreise von Freunden und Familie hat am Samstag Natascha Kampusch ihren 30. Geburtstag gefeiert. Das Schicksal der Wienerin ging um die Welt: Als Zehnjährige Schülerin wurde sie auf offener Straße entführt und von Wolfgang Priklopil 3096 Tage - so auch der Titel ihres ersten Buches - in einem Kellerverlies gefangen gehalten.