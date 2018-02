Das stille Juwel in der Krakau

Touren rund um den Etrachsee sind nur dann eine Option, wenn die Straße zum See geräumt ist und der Schranken offen steht, was in den letzten Jahren jedoch fast immer der Fall gewesen ist. Von Murau auf der Murtal-Straße kommend fahren wir in das Rantental, zweigen bei Seebach nordwestwärts ab, weiter nach Krakaudorf. Etwa drei Kilometer nach dem Ortsende (Tafel „Landhaus Etrachsee“) biegen wir auf eine schmale Asphaltstraße zum kleinen Parkplatz am Etrachsee.