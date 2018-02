Betrunkene parkte auf der Westautobahn

Da mussten die Polizisten wohl selbst zweimal hinsehen. Beamte aus Eugendorf waren am Samstag um fünf Uhr früh auf dem Rückweg von einem Einsatz in der Stadt Salzburg. Als sie auf die Westautobahn Richtung Wien auffuhren, entdeckten sie kurz nach der Messeauffahrt einen abgestellten Wagen mit eingeschalteter Warnblinkanlage. Im Pkw saßen die Lenkerin (24) und ihr Begleiter (30). Sie gaben an, dass ihnen der Sprit ausgegangen sei. Doch das war nicht das einzige Problem. Auf dem Dach des Fahrzeuges standen eine Bier- und Weinflasche. Ein Alko-Test mit der Frau aus Seekirchen ergab 1,26 Promille.