Illegale Sex-Szene in private Wohnungen verdrängt

Adriana, Bella, Lucia, Natali oder auch als Lara Innsbruck, Sandra Feuer, New in Town (neu in der Stadt) und Mary Sweet – auf einschlägigen, auch speziell auf Innsbruck zugeschnittenen Online-Plattformen finden Freier alles, was deren Herz begehrt. Aber auch die Polizei hat diese Online-Auftritte längst entdeckt und stets im Visier. Und geht dort auf Jagd nach jenen Damen der Nacht, die illegal der Prostitution in der Landeshauptstadt nachgehen. Ohne Skrupel, ohne Genierer, aber mit jeder Menge Fantasie und vielen Angeboten. Mit Preisen für klassische Dienste um etwa 50 Euro.