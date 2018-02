Weiter Aufregung um Parkplätze für Pendler

Keine Entlastung in Sicht

Beide Projekte sind für Hein aber von enormer Bedeutung, da sie an der Mühlkreisbahn liegen und ein Umstieg der Pendler vom Auto auf die Bahn den Verkehr in Linz erheblich entlasten würde. „Deshalb ist ein isoliertes und egoistisches Denken fehl am Platz“, schäumt Hein. So sei der Westring in Linz nicht nur für die Linzer, sondern vor allem für viele Oberösterreicher von Bedeutung.