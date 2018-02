Kindergärtner sammelte Tausende Kinder-Pornos

Von Polizei im Internet ausgetrickst

F. war in einem evangelischen Kindergarten in Heilbronn tätig. Nun muss er sich wegen Kinderpornografie vor Gericht verantworten. Polizisten hatten ihn Anfang 2016 im Internet ausgetrickst. Der 30-Jährige ging ihnen in die Falle, als sie verdeckt auf einer Kinderporno-Tauschplattform arbeiteten.