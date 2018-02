Gold für unsere Anna Veith! Uuups, doch nicht!

Was für ein Ski-Märchen, was für ein Sieg! Viele heimische Medien haben sich bereits mit Jubelmeldungen überschlagen - auch wir auf krone.at -, ehe die tschechische Snowboard-Spezialistin Ester Ledecka für die wohl größte Olympia-Sensation aller Zeiten gesorgt hat und Veith die Goldene noch um eine Hundertstel abgeluchst hat. Bei den Medien ist Tempo oft genauso entscheidend wie auf der Skipiste, um die Leser/Seher/Hörer schnellstmöglich mit den Infos zu sorgen. Via Social Media verbeitet man die News in der gleichen Sekunde. Auch, wenn es in diesem Fall nach hinten losgegangen ist.