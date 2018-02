Hundertstel-Drama - aber Veith „extrem glücklich“

Kurzzeitig war es schon eine sehr große Überraschung. Es war eine Super-Leistung, sie hat es sich verdient. Natürlich wäre es mir lieber, wenn ich ins Ziel komme und weiß, es ist Silber. Aber ich bin extrem glücklich, was ich erreicht habe", erklärte Veith im Zielraum. Und das, was sie erreicht hat, kann sich in der Tat sehen lassen: ihre insgesamt dritte Olympia-Medaille nach Gold und Silber in Sotschi 2014, die Krönung eines sensationellen Comebacks. So ist ihre schwere Knieverletzung endgültig abgehakt. "Eine Silbermedaille zu machen ist auch etwas extrem Großes. Für mich passt das genauso", so Veith.