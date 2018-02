Das ist Ester Ledeckas Gold-Geheimnis!

Eigentlich sollte sie die große Konkurrentin von Snowboard-Stern Julia Dujmovits sein. Stattdessen jubelte sie über die Super-G-Medaille in Ski. In ihrem zweiten Sport. Wie sie danach erzählte, war sie schon glücklich überhaupt in beiden Disziplinen in Pyeongchang starten zu dürfen. Und dann das.