Alko-Lenker zweimal erwischt

Ein 27-Jähriger wurde am Freitagnachmittag von einer Polizeistreife in Radstadt angehalten und einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen. Den Beamten fiel rasch auf, dass der Mann nach Alkohol riecht und baten ihn zum Test. Dieser ergab immerhin 1 Promille. Die Polizisten stellten außerdem fest, dass sein Fahrzeug mit Sommerreifen ausgestattet war, obwohl in der Pongauer Gemeinde zu dem Zeitpunkt tief winterliche Bedingungen herrschten.