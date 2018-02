Rückschlag für Hertha mit 0:2-Heimpleite vs. Mainz

Für Hertha BSC hat es am Freitag in der deutschen Bundesliga einen Dämpfer gesetzt. Die Berliner unterlagen dem Abstiegskandidaten Mainz 05 zu Hause 0:2. ÖFB-Teamspieler Valentino Lazaro, der in der Vorwoche beim überraschenden 2:0-Sieg bei Bayer Leverkusen getroffen hatte, spielte durch. Bei den Mainzern stand Karim Onisiwo nicht im Kader.