LASK will gegen Altach den Erfolgslauf fortsetzen

Während die Linzer Athletiker in der Tabelle als Fünfter mit der Europacup-Teilnahme spekulieren dürfen, hinkt Altach auf Rang acht etwas hinterher – sieben Punkte liegen derzeit zwischen den beiden Teams. Schmidt stellte aber klar, dass sein Blick sehr wohl nach oben gerichtet sei. Dazu müssen die Vorarlberger aber den Lauf des Gegners einbremsen. So ist der LASK seit vier Runden ungeschlagen, hat dabei drei Siege eingefahren. Zehn Punkte in der zweiten Meisterschaftshälfte hat ansonsten nur der punktgleiche SV Mattersburg aus dem Burgenland angeschrieben. "Wir sind zuversichtlich, sind in guter Verfassung und haben Selbstvertrauen", meinte LASK-Trainer Oliver Glasner vor dem Spiel gegen Altach.