Top 10: Diese Reiseziele liegen voll im Trend

#5. Danzig, Polen

Das an der Ostsee gelegene Danzig, eine der schönsten Städte Polens, hat in der Geschichte, besonders im 20. Jahrhundert, schon viele wichtige Rollen gespielt. Die Stadt zählt zu den Hauptschauplätzen, an denen 1939 der Zweite Weltkrieg ausbrach. Im Jahr 1980 wurde hier die Gewerkschaftsbewegung Solidarność gegründet, die das Ende der kommunistischen Herrschaft in Osteuropa einläutete. Die Danziger Altstadt, die nach ihrer Zerstörung im Zweiten Weltkrieg mühsam wieder in Ihren Urzustand aus der Zeit der Hanse zurück versetzt und restauriert wurde, erstrahlt wieder im alten Glanz und ist eine der Hauptattraktionen der Stadt. Das aus dem 14. Jahrhundert stammende Rathaus beherbergt das Historische Museum.