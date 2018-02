Neuer Pflege-Bachelor als Leuchtturmprojekt in OÖ

„Krone“: Was ist das Spezielle an dem neuen Studiengang?

Heide Jackel: Wir haben versucht, ein modernes, visionäres Studium zu entwickeln, in dem ein hoher Praxisbezug, Forschung und Interprofessionalität fest verankert sind. Ziel war es, die Zusammenarbeit und die Versorgungsqualität im Gesundheitssystem zu verbessern. Der Praxisanteil wird übrigens 51 Prozent an der Gesamtausbildung betragen – umgerechnet 2300 Stunden.