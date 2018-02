Seltsamer Informationsfluss im Linzer Landhaus

Stelzer erfuhr es erst am 30. November

Denn während die Sozialabteilung und die Landesrätin bereits am 18. bzw. 22. September informiert wurden, nämlich ursprünglich von der Polizei, und die Landesfinanzdirektion laut Gerstorfer auch spätestens schon am 3. Oktober Bescheid wusste, schreibt Stelzer in seiner Antwort: „Ich wurde am 30. November 2017 von meinem Büro informiert, dass die Polizei mit Ermittlungsergebnissen (über den mutmaßlichen Sozialbetrug) an die Öffentlichkeit treten wird.“ Die Finanzdirektion, die schon fast zwei Monate vorher Bescheid wusste, gehört zu Stelzers Ressorts.