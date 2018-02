Für Spitals-Panne wurden schon 15.000 Euro bezahlt

„Ich bin nervlich noch stark angeschlagen, Helmuths plötzlicher Tod hat mir extrem zugesetzt“, sagt Ingrid Sch. im „Krone“-Gespräch. Die Hiobsbotschaft aus dem Spital stellte ihr Leben auf den Kopf. Die 59-jährige Verkäuferin aus Attnang-Puchheim ist seit damals aufgrund ihrer angeschlagenen Psyche nicht mehr in der Lage, ihrem Beruf nachzugehen. „Der Helmuth war mein Lebensmittelpunkt. Ich hab’ ihn kennen gelernt, da war ich 14 Jahre – seit damals waren wir zusammen“, so die Witwe. Auch für Sohn Helmuth jun. sei der Tod des Vaters ein Schlag gewesen. „Wir vermissen ihn alle sehr, es gibt keinen Tag, an dem wir nicht an ihn denken.“