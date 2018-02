Hoffnungen ruhen besonders auf den Youngsters

Viel ist von Salzburgs Breite in der Leichtathletik nicht mehr übrig geblieben. „Die Arrivierten können berufsbedingt das Trainingspensum nicht machen, das nötig wäre“, analysiert Landescoach Olivia Raffelsberger. Trotzdem steht bei der Hallen-ÖM heute und morgen in Linz einiges auf dem Spiel: Während Hürden-Ass Stephanie Bendrat noch die letzte Chance aufs WM-Limit nutzen will, liegt die Latte für die übrigen fünf Teilnehmer niedriger.