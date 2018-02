Mehr als nur Steckerl-Fisch: Wiens Hafenkneipe

"Per Du!"

Ein nettes Detail am Rande: In der "Spelunke" ist man grundsätzlich per Du, am Telefon bei der Bestellung sowie beim Service vor Ort. "Das nimmt ein wenig die Steife weg und ist in anderen Ländern ja auch bereits Gang und Gebe. Wir merken, dass es auch in Wien gut angenommen wird. Die meisten freuen sich, weil dadurch alles ein wenig lockerer wirkt."