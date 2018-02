„Das große Krabbeln“

Ein Gastspiel der etwas anderen Art findet derzeit im Salzburger Kunstverein statt. Im Haus an der Hellbrunnerstraße trifft man nämlich auf Schmetterlinge, Käfer, Larven und Spinnen, so dass man glauben könnte, man würde sich inmitten des „Großen Krabbelns“ befinden. Eigentlich haben die Insekten längst das Zeitliche gesegnet, Erich Gruber erweckt sie allerdings in seinen makaber-detaillierten Bleistiftzeichnungen wieder zum Leben und bringt sie mit großer Raffinesse wieder zum Krabbeln und Fliegen.