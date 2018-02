Mann rast unfreiwillig mit 160 km/h über Autobahn

Mit 160 km/h über die Autobahn. Was für so manchen Geschwindigkeitsfan großartig klingt, wird für einen Mann aus Florida zum Albtraum. Joseph Cooper wird unfreiwillig zum Temposünder, weil sein Gaspedal klemmt und er nicht in den Leerlauf schalten kann. Panisch informiert er die Polizei, die ihn schließlich durch Einsatz mehrerer Nagelbänder nach und nach herunterbremsen und so einen schweren Unfall verhindern kann.