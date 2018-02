Hecheln wie ein Hund - kann das entspannend sein?

Yoga erfreut sich längst großer Beliebtheit, aber haben Sie schon einmal von "Doga" gehört? Die Kombination aus dem englischen Wort für Hund und Yoga soll ein echter Stresskiller sein. Der Vierbeiner kommt mit und dann wird mit den flauschigen Wegbegleitern im Rythmus gehechelt. In den USA ist diese Praxis schon ein Hit. Jetzt kann man "Doga" auch in London probieren und vielleicht auch schon bald in Österreich?