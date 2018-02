Großer Schreck: Lkw als Geisterfahrer

Laut Angaben des tschechischen Lenkers – der Alko-Test verlief negativ – kam er aus Richtung Ilz und wollte weiter nach Slowenien fahren. Dabei geriet er durch einen Irrtum auf die Strecke in Richtung Graz. Im Bereich, wo die Süd- in die Rampe der Pyhrnautobahn einmündet, bog der 45-Jährige in die Auffahrt Graz-West ein und „geisterte“ etwa 200 Meter in die falsche Richtung. Dabei hatte er ein mulmiges Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmte. Der Fernfahrer wurde angezeigt.