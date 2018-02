Diskussion um Ferien: „Brauchen jeden Schultag“

Sprich: Der Informationsfluss zwischen Bund und Ländern funktioniert nicht so wie er sollte. „Wir stehen unter Zeitdruck, bei allen Beteiligten herrscht derzeit große Ratlosigkeit“, sagt Lackner, die bei einem „Ministergipfel“ in zwei Wochen Tacheles reden will. Beim Gespräch mit Heinz Faßmann wird es aber nicht nur um die neue Behörde, sondern auch um die Bauoffensive in Schulen und Kindergärten gehen. Lackner will dieses Investitionsprojekt – sechs Millionen Euro steuert der Bund bei – auch ab 2019 gesichert wissen.