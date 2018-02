Schuss fiel in Wohnung: Cobra-Einsatz am Attersee!

Großeinsatz für Sonderkommando in Oberösterreich: Laut "Krone"-Informationen hat ein 27-Jähriger aus Wien in einer Wohnung am Attersee mit einer Waffe hantiert, dabei fielen auch mehrere Schüsse. Daraufhin rückte die Cobra nach Unterach im Bezirk Vöcklabruck aus. Der Verdächtige wurde überwältigt und festgenommen.