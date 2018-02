Kulinarik auch in den Wintermonaten

Street Food ist heiß begehrt. Monatelang fiebern Feinschmecker auf den nächsten Tourstopp in Salzburg hin. Das Warten hat nun ein Ende: dieses Wochenende machen die beliebten Standeln in der Innenstadt von Saalfelden Halt. Und diesmal angepasst an die Jahreszeit mit winterlichem Ambiente und heißen Getränken.