Südafrika: Nelson Mandelas veruntreutes Erbe

Südafrika könnte ein Paradies sein, wäre es nicht vom Skandal-Präsidenten Jakob Zuma in Grund und Boden regiert worden. Der 75-Jährige erklärte nun unter dem Druck der Regierungspartei ANC nach rund neun Jahren an der Macht seinen Rücktritt – und kam einem geplanten Misstrauensvotum im Parlament zuvor. In einer Ansprache an die Nation erklärte Zuma abschließend: "Ich habe den Menschen Südafrikas so gut gedient, wie ich konnte." Ihm folgt nun ANC-Vorsitzender Cyril Ramaphosa ins Präsidentenamt nach. Eine Bestandsaufnahme.