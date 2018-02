Hund in heißes Auto gesperrt: Haft für Tierquäler

Täter "völlig uneinsichtig"

Es war ein 33 Grad heißer Sommertag damals, die Fenster des Wagens waren zu - über mehrere Stunden muss "Cindy" der prallen Sonne ausgesetzt gewesen sein. Bis zum Prozessende zeigte sich der vorbestrafte Pensionist "völlig uneinsichtig", so Egger. An jenem Tag packte er die Taxlerin sogar an der Schulter, wollte offenbar eine Anzeige verhindern. "Ich war gar nicht dort, sondern den ganzen Tag daheim", versuchte sich der Mann herauszureden.