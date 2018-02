Admonter Sensationsfund wird ausgestellt

Bereits ab dem 25. März können Interessierte die Abrogans-Fragmente im Original in Augenschein nehmen. Dann eröffnet die neue Ausstellung „Von Abrogans bis Nibelungen“. Zu sehen sind dabei weitere Sensationsfunde deutscher Literatur aus insgesamt zehn österreichischen Klöstern, darunter Vorau und Rein sowie das Grazer Franziskanerkloster. Gezeigt werden unter anderem das Melker Nibelungenfragment, das erstmals (!) sein Heimatkloster verlassen wird, und Schriftstücke deutscher Heldendichtung von Walther von der Vogelweide oder Hartmann von Aue. Der Admonter Abrogans wird so in einen größeren Zusammenhang gestellt. Das „Juwel“ kommt aber sicherlich aus dem eigenen Haus…