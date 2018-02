Schneeschmelze ließ Bach über die Ufer treten

Die erste Kältewelle scheint fürs Erste überstanden zu sein. Nach frostigen Nächten steigt das Thermometer zumindest tagsüber wieder auf bis zu sieben Grad plus. Die leichten Tauphasen bringen jedoch auch Gefahren mit sich: In Weißenstein ließ die Schneeschmelze einen Bach über die Ufer treten. Ein Haus war in Gefahr