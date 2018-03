Was ist eine Fruktosemalabsorption?

Bei einer Fruktosemalabsorption kann der Körper aufgrund einer Fehlfunktion eines Glukosetransporters im Darm Fruchtzucker nur vermindert aufnehmen und verarbeiten. Fruchtzucker befondet sich in allen Obst - und in Spuren in den meisten Gemüsesorten -, Honig



Fructose, da sie eine höhere Süßkraft als gewöhnlicher Zucker (etwa in Saccharose oder Kristall- und Haushaltszucker) besitzt, verdrängt zunehmend andere Süßstoffe. Lange wurde sie zum Süßen diätetischer Lebensmittel empfohlen, doch wirkt sich eine erhöhte Fruktoseaufnahme ungünstig auf den Fett- und Kohleyhdrat-Stoffwechsel aus und begünstigt somit angeblich auch die Entwicklung von Fettleibigkeit. Auch wurde in Studien festgestellt, dass sich Fruktose vom Körper schneller in Körperfett umgewandelt wird als Glukose. Auch soll Fruktose die Einlagerung von Fetten und das Risiko für Bluthochdruck steigern.