Tierquäler muss ins Gefängnis

Es war der 26. August, als der Pensionist (53) nach einem Gasthaus-Besuch in Hallein (Salzburg) zu seinem Pkw kam. Dabei beobachtete eine Taxilenkerin, wie er den Hund einer Bekannten aus dem Kofferraum holte. Am Halsband packte er das nach Luft ringende Tier die Schnauze war voll Schaum. Die Taxilenkerin rief die Polizei: „Ihr tat der Hund leid“, so Richter Peter Egger: „Sie haben dem Tier massive Qualen hinzugefügt.“