Budget: So sprudeln die Steuereinnahmen

"Nulldefizit bleibt das Ziel"

Dem Ziel, den Staatshaushalt so zu verbessern, dass am Ende keine neuen Schulden mehr gemacht werden, kommen wir näher: Der Fiskalrat erwartet für 2017 ein Defizit von nur noch 0,7 Prozent des BIP. Für 2018 wird gerade an den Zahlen gebastelt, im März wird Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) sie präsentieren. Er hat angekündigt, dass er in den Resorts durch Verhandlungen noch 2,5 Milliarden Euro einsparen muss, um auf Kurs zu bleiben. Felderer ist optimistisch: "Angesichts der auch heuer guten Konjunktur und der sprudelnden Einnahmen ist das nicht viel, wir reden hier von weniger als einem Prozent des BIP." Allerdings muss er Mehrausgaben unterbringen, die bereits beschlossen wurden. Ein "Nulldefizit" bleibt zwar das Ziel, doch wann wir es wirklich erreichen, ist offen.