Streitkräfte sollen Kontrolle in Rio übernehmen

Angesichts der jüngsten Kriminalitätswelle in Rio de Janeiro sollen nun die Streitkräfte in der brasilianischen Metropole für Ordnung sorgen. Brasiliens Präsident Michel Temer wolle noch am Freitag ein entsprechendes Dekret unterzeichnen, berichteten mehrere Medien übereinstimmend. Die Anordnung muss auch vom Kongress gebilligt werden.