Wollte „Horror-Hans“ fassen: Beamter angeklagt!

In Göllersdorf soll sich der Zustand von "Horror-Hans" aufgrund einer zweijährigen Intensivtherapie gebessert haben. Weil seine Wahnvorstellungen angeblich abklangen, wurde er 2015 in eine Pflegeeinrichtung in der Steiermark verlegt. Dort kehrte er am 8. Juni 2016 von einem genehmigten Spaziergang nicht mehr zurück.