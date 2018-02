Erfolg des Bitcoin sorgt für Kryptogeld-Goldrausch

Die SPÖ-Abgeordnete Doris Margreiter wiederum will mit parlamentarischen Anfragen an Finanz-, Innen- und Justizminister "das Ausmaß des Ankaufes, des Handels sowie des Minings von digitalen Währungen in Österreich sowie die daraus resultierenden steuerlichen Einnahmen" in Erfahrung bringen, wie sie in einer Aussendung schreibt. Damit wolle sie "Aufschluss über den Einflussbereich von digitalen Währungen im Verhältnis zu anerkannten Zahlungsmitteln sowie den mit Kryptowährungen in Verbindung stehenden wirtschaftlichen Tätigkeiten erhalten". Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) hat zu dem Thema einen Aktionsplan angekündigt.