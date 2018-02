Kryptokonferenz: „Bitcoin ist ein Spektakel“

Das Thema Kryptowährungen wird immer heikler. Regierungen und Zentralbanken warnen vor Instabilität, die Preise stürzen, jetzt ist gar ein großer Bitcoin-Betrugsfall aufgeflogen, an dem auch Österreicher beteiligt sein sollen. Trotzdem war bei der Cryptocurrency Conference am Freitag im First Escape Room in Wien der Saal voll. krone.at war vor Ort und hat sich in der Krypto-Szene umgehört.